2019/08/07 | 20:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الأموال تغري برشلونة لبيع نجمه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
يسعى برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتقليص كم لاعبي الوسط، في ظل امتلاكه لعدد كبير من العناصر في...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الأموال تغري برشلونة لبيع نجمه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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