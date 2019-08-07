الأموال تغري برشلونة لبيع نجمه

2019/08/07 | 20:24

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متابعة:سومر نيوز

يسعى برشلونة خلال الأيام القليلة المقبلة، لتقليص كم لاعبي الوسط، في ظل امتلاكه لعدد كبير من العناصر في...

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