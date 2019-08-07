الدفاع النيابية: اللجان التحقيقية لم تعقد اجتماعا واحد للتحقيق مع الفلاحي

2019/08/07 | 20:24

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بغداد:سومر نيوز

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، أن اللجان التحقيقية العليا المشكلة بأمر رئيس الوزراء القائد...

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