قوات إسرائيلية قرب العراق وإيران: تل أبيب تكشف عن نوايا عسكرية بالخليج

2019/08/07 | 20:24

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاربعاء، أن بلاده ستشارك في القوة البحرية التي تسعى الول...

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