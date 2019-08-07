مقتدى الصدر يحدد الموعد النهائي لإصلاح تياره

2019/08/07 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، “فرصة أخيرة” إلى اتباعه واعضاء تحالف سائرون، بمهلة أمدها 6 اشهر تبدأ أواخر آب الجاري، وتنتهي في شباط 2...

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