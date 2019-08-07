رابح لونيسي - خيانة من مثقفين

2019/08/07 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رابح_لونيسي عرف العالم نقاشا حادا حول دور المثقف ومدلولاته، فبشأن تحديد المثقف تبين أنه لكل فترة نعطي مفهوما خاصا به، فمثلا في القرن19 نجد أن كل المتعلمين يسمون بالأنتلجنسيا، أي الذين يقومون بعمل ذهني وفكري، لكن اليوم بعد تعميم التعليم، فإنه ليس كل متعلم هو مثقف، فالمثقف هو من يؤثر في صناعة الرأي العام سواء بالكتابة أو الفنون أو الآداب وغيرها، بل حتى بالخطب الدينية، ويختلف المثقف عن المفكر الذي يبدع وينت......

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