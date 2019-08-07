قتل دواعش بينهم انغماسي وتدمير 5 مضافات تابعة لهم بديالى

2019/08/07 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إفادت قيادة شرطة محافظة ديالى، الأربعاء، بقتل 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم انغماسي يرتدي حزاماً ناسفاً، وتدمير 5 مضافات تابعة لهم في المحافظة.

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