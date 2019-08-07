2019/08/07 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت وزارة النقل، الاربعاء، استعدادها للتفويج العكسي للحجاج بعد انهاء مناسك الحج لاعادة الحجيج الى البلاد.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “اجتماعاً مشتركا جمع وزير النقل عبد الله لعيبي ورئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ خالد العطية في المملكة العربية السعودية لمناقشة الإجراءات المتعلقة بتأمين عودة حجاج بيت الله الحرام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزاره النقل تستعد للتفويج العكسي للحجاج) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزاره النقل تستعد للتفويج العكسي للحجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).