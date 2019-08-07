2019/08/07 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الشرطة قامت بإخلاء مقر صحيفة “يو أس أي توداي” في بلدية ماكلين بولاية فرجينيا بضواحي العاصمة واشنطن بعد أنباء عن وجود مسلح داخل المبنى.وذكرت شرطة مقاطعة فيرفاكس، التي تضم البلدية المذكورة، عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الأربعاء: “نتعامل مع تقارير عن وجود رجل مسلح داخل مجمع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة الأمريكية تخلي مقر صحيفة في فرجينيا بعد أنباء عن وجود مسلح بالمبنى وكالة خطوة برس.

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