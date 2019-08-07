تعرّف على مواصفات حاسب Zet Ward المتطور

2019/08/07 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة بدأت روسيا مؤخرا ببيع حواسب Zet Ward M107 المتطورة، المخصصة للمصممين وعشاق ألعاب الفيديو.جاء هذا الحاسب بهيكل أنيق مصنوع من المعدن المتين، يزن 2.9 كلغ، مزود بشاشة كبيرة بمقاس 17.3 بوصة، بدقة عرض (1920/1080) بيكسل، ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتزا.كما زود الجهاز بمعالج Intel Core i5 8300H، ومعالج رسوميات ممتاز من […]

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