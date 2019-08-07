العلاق: رجل الاستخبارات تقع على عاتقه مسؤولية اكبر وأصعب

2019/08/07 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أكد مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن سعد مزهر العلاق، أن “العمل الاستخباري الان أصبح أصعب من السابق وان رجل الاستخبارات تقع على عاتقه مسؤولية اكبر وأصعب”.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات حصلت عليه / بدر نيوز/ ان العلاق “افتح الورشة التي إقامتها بعثة الناتو في العراق بمقر مديرية الاستخبارات العسكرية بعنوان (نظرة عامة […]

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