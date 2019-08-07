طالباني ينفي تعيين وزير سابق مشرفاً على الفريق الحكومي التابع للاتحاد الوطني

2019/08/07 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الاربعاء، تعيين وزير سابق مشرفا على الفريق التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني في الكابينة التاسعة.

وجاء في بيان لسمير هورامي المتحدث باسم طالباني، ورد لشفق نيوز، انه بعد ان ترددت في وسائل الاعلام مزاعم عن تعيين وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق في حكومة اقليم كوردستان يوسف كوران مشرفاً على فريق الاتحاد الوطني الكوردستاني في حكومة الاقليم الحالية، نود ان نوضح للرأي العام ان هذا الخبر بعيد عن الحقيقة.

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