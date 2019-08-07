أردوغان وزيلينسكي يجريان محادثات في أنقرة

2019/08/07 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة بدأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اجتماعا في القصر الرئاسي في أنقرة، عقب استقبال رسمي لزيلينسكي.وسيركز الرئيسان خلال اجتماعهما على بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تنميتها وتعميق التعاون بينهما، حسبما أفادت وسائل إعلام أوكرانية.كما يتوقع أن يناقش الرئيسان قضايا تعميق الشراكات الاستراتيجية والعلاقات التجارية والاقتصادية بين […]

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