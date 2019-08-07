2019/08/07 | 20:47

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بدر F اليمني يدك معسكر للعدوان السعودي في جيزان

اعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع،

ان القوة الصاروخية اطلقت صاروخا باليستيا نوع بدر F على

تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته فى معسكر مدرسة القتال التدريبي في

منطقة الموسم بجيزان واصاب الهدف بدقة.

واضاف سريع: شوهدت سيارات الإسعاف تهرع لنقل عشرات القتلى والجرحى

إلى مستشفيات جيزان بعد الضربة وانتشار حالة كبيرة من الإرباك

والهلع في صفوفهم.

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