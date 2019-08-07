2019/08/07 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط عجلة ومصادرة خزانات ومواد تستخدم بتهريب النفط ومشتقاته في الرمادي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/07 | 20:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط عجلة ومصادرة خزانات ومواد تستخدم بتهريب النفط ومشتقاته في الرمادي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط عجلة ومصادرة خزانات ومواد تستخدم بتهريب النفط ومشتقاته في الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).