2019/08/07 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انضم لاعب نفط الوسط السابق، أشرف عبد الكريم، لصفوف الطلبة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حيدر عبد الرزاق مدير فريق الطلبة، في تصريح صحفي، إن "الإدارة نجحت في التعاقد مع اللاعب أشرف عبد الكريم، قادمًا من نفط الوسط، ليكون ثالث صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري".وأضاف أن إدارة الطلبة تسعى للتعاقد مع 3 لاعبين محترفين بطلب من الجهاز الفني الذي يقوده المدرب ثائر جسام.وتابع "وصلنا إلى مراحل منتهية في المفاوضات ونأمل حسم الأمور مع الثلاثي قبل نهاية الأسبوع الحالي".وأوضح أن الجهاز الفني أبدى تمسكه بجميع اللاعبين، ولم تمنح الإدارة الاستغناء لأي لاعب، مشددًا على أن ثائر جسام يسعى لتشكيل فريق يستعيد هيبة الطلبة.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطلبة يعزز صفوفه بنجم جديد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطلبة يعزز صفوفه بنجم جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).