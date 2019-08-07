صالح العراقي: الصدر سيصدر مجموعة نقاط مهمة لترتيب اوضاع التيار الصدري للمرحلة المقبلة

2019/08/07 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ثقة الصدر في التواصل الاجتماعي صالح محمد العراقي، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، سيعلن عن مجموعة من النقاط الخاص بأوضاع التيار خلال المرحلة المقبلة.وذكر العراقي أن ما سيصدر عن الصدر يعد “الفرصة الأخيرة لمن تبقى من المخلصين من اتباعه، مشيراً الى ان الصدر ، سيقرر قراراً ذا احتمالين لأنه لا يستطيع […]

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