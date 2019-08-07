الكشف عن معلومات جديدة تتعلق بـ ”الرايات البيض”.. هذا ما يربطها بكردستان!

2019/08/07 | 20:52

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بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي، اليوم الأربعاء، عن معلومات جديدة بشأن الجماعات الكرد...





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