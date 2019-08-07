وضع خطة متكاملة لتأمين عودة الحجاج من الديار المقدسة الى العراق

2019/08/07 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت وزارة النقل، الاربعاء، عن وضع خطة متكاملة لتأمين عودة الحجاج بعد ادائهم المناسك، مؤكدة ان الخطة تشمل تفويجهم على شكل دفعات مجدولة.وقالت الوزارة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إنه “عقد مساء اليوم الأربعاء اجتماعاً مشتركاً جمع وزير النقل عبد الله لعيبي ورئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية […]

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