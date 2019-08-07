طالباني ينفي تعيين وزير سابق مشرفاً على الفريق الحكومي التابع للاتحاد الوطني

2019/08/07 | 20:56

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بغداد:سومر نيوز

نفى المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، اليوم الاربعاء، تعيين وزير سابق مشرفا ع...

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