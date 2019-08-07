2019/08/07 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علم موقع النعيم نيوز أن النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي بحث الواقع الخدمي لمنطقة الزعفرانية في بغداد وتعهد بمتابعة المقترحات والطلبات التي تقدم بها الأهالي مع الجهات المعنية في امانة بغداد ومجلس المحافظة.وقال بيان للمكتب الإعلامي للنائب أن العقابي استمع خلال حضوره ندوة موسعة لاهالي الزعفرانية إلى شرح مفصل عن واقع المدينة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العقابي يبحث الأوضاع الخدمية في منطقة الزعفرانية ويتعهد بمتابعتها مع المعنيين النعيم نيوز.

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