ضبط عجلة ومصادرة خزانات ومواد تستخدم بتهريب النفط في الرمادي

2019/08/07 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار

أعلنت

قيادة شرطة نفط الوسط، الأربعاء، عن ضبط عجلة ومصادرة خزانات ومواد تستخدم بتهريب

النفط ومشتقاته في مدينة الرمادي.

وذكرت

القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة بأمرة آمر

فوج شرطة نفط الأنبار قامت بمداهمة وكر يستخدم لتهريب النفط ومشتقاته في منطقة

الكيلو ٥ في محافظة الأنبار قضاء الرمادي عبارة عن ساحة مسيجة”.

وأضافت

أن “العملية أسفرت عن ضبط عجلة نوع صهريج مرسيدس محمل بمنتوج نفطي كذلك

خزانات وقود منصوبة في الأرض عدد أربعة إضافة إلى مواد أخرى”.

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