شرطة ديالى تعلن قتل 4 ارهابيين وتدمير خمس مضافات لعناصر داعش

2019/08/07 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى

اعلن

قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، اليوم الاربعاء، عن قتل اربعة ارهابيين

من بينهم انتحاري، وتدمير خمس مضافات لعناصر داعش شرقي ديالى.

وقال

العبادي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الارهابيين

الاربعة كان بينهم انغماسي يرتدي حزاما ناسفا، وتم قتلهم في جبل قزلاقز بمنطقة

الندا شرقي المحافظة، ضمن الصفحة الثالثة لعملية ارادة النصر الثالثة”.

واعلن

انه “تم تشكيل قوة امنية من مديرية استخبارات ومكافحة الارهاب والفرقة

الخامسة من الجيش العراقي وتم قتل الإرهابيين

الاربعة وفق المعلومات الاستخارية الدقيقة”، مشيرا الى ان “الإرهابيين كانوا ينوون تعكير صفو اجواء امن المحافظة لكن

القوات الامنية كانت لهم بالمرصاد”.

واضاف

“تم تدمير خمس مضافات لعناصر داعش الارهابية في اطراف قضاء خانقين وناحية

جلولاء”، مؤكدا ان “القوات الامنية مستمرة في تنفيذ علمية ارادة

النصر لملاحقة ومطارة الارهابيين”.

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