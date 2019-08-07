بالصور : ابو مهدي المهندس يزور مقر قيادة عمليات نينوى لبحث الوضع الامني في المحافظة

2019/08/07 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجرى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس , اليوم الاربعاء (7-8-2019 ) زيارة الى مقر قيادة عمليات نينوى للتنسيق المشترك بين قطعات الجيش وقوات الحشد الشعبي المتواجدة في المحافظة .

مراسل الغدير اكد ان المهندس رافقه في الزيارة قائد عمليات ارادة النصر السيد علي كاظم الموسوي ونائب قائد العمليات الحاج رائد الكروي ،حيث كان باستقبالهم اللواء الركن نومان الزوبعي قائد عمليات نينوى للجيش .

واضاف المراسل انه تم خلال الزيارة تعزيز التنسيق المشترك بين قطعات الحشد الشعبي والجيش الموجودة في المحافظة ، وذلك من اجل إدامة زخم الإستقرار الأمني المتحقق في نينوى .

انتهى .



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