مفتشية الداخلية تمنع بيع عقار ببغداد قيمته 250 مليون دينار عن طريق التزوير

2019/08/07 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بيع عقار في بغداد عن طريق التزوير وانتحال صفة المالك الحقيقي من قبل أحد الأشخاص قيمته ٢٥٠ مليون دينار.واوضح بيان للمكتب ان العملية تمت على خلفية قيام لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام في مديرية الأحوال المدنية بتدقيق أعمال المديرية، حيث اكتشفت […]

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