العراق يقبع في ذيل الترتيب العالمي للتجارة الدولية لعام ٢٠١٩

2019/08/07 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد عبّر النائب كاظم فنجان الحمامي عن أسفه للمرتبة المتدنية التي أحرزها العراق في التصنيفات الدولية التي تعكس حجم التبادل التجاري مع العالم ومع البلدان المجاورة لنا.وقال الحمامي في بيان تلقته /المعلومة/، ان “تسلسل العراق جاء في المرتبة (١٧١) في التقييم السنوي لهذا العام ٢٠١٩، الذي يشرف عليه البنك الدولي”.وأوضح الحمامي ان […]

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