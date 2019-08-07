كوردستان تضع 21 شرطاً للسلامة في الاماكن السياحية خلال العيد

2019/08/07 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، تحديد 21 شرطاً واجراء للاماكن السياحية في الاقليم، مشددة على تطبيق هذه الشروط خلال ايام عيد الاضحى.

واعلنت الوزارة انها وخلال اجتماع عقد في الرابع من الشهر الجاري بحضور المدير العام لديوان الوزارة سامي جلال، قررت وضع شروط السلامة للاماكن السياحية، لافتا الى الاجتماع خلص الى اقتراح 21 شرطاً واجراءً يجب اتباعها في تلك الاماكن.

ووفقا لمحضر الاجتماع فانه من الان وصاعداً يجب ان تحصل الاماكن السياحية على اجازة من الجهات المعنية.

وطالبت بوضع كاميرات المراقبة وعلامات الاشياء الممنوعة كالسباحة واشعال النار، مضيفة انه بموجب الشروط تمنع السباحة في الانهار والبحيرات.

واشارت الداخلية الى ان من بين الشروط يتوجب على الاشخاص الذين يعملون بالاجهزة الالكترونية والميكانيكية في الاماكن السياحية ان يكونوا من اصحاب الخبرة والدراية فيها.

ووجهت الوزارة كتابا الى وزارات الصحة والبلديات والسياحة ومديريات الشرطة والمرور تطالبها فيه بالاسراع في تنفيذ ما جاء في قرارها قبل عيد الاضحى.

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