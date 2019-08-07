كوردستان تحدد أيام عطلة عيد الأضحى

2019/08/07 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاربعاءن عن أيام عطلة عيد الأضحى.

وقدم المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، في بيان، التهاني لجميع مسلمي إقليم كوردستان بصورة خاصة ومسلمي العراق والعالم عامة بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وأعلن عادل أنه بمناسبة عيد الأضحى، تعلن حكومة إقليم كوردستان أن الفترة من يوم الأحد 11 آب 2019، وحتى يوم الخميس 15 آب 2019، عطلة رسمية، وأن يوم الخميس أيضاً واحد من أيام العطلة.

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