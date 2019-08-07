2019/08/07 | 21:49

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ترامب يدعو الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أكبر لأسعار الفائدة

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، الضغط على

الاحتياطي الفيدرالي {البنك المركزي الأميركي} لطرح مزيد من التحفيزات

لتعزيز الاقتصاد مع اقتراب انتخابات الرئاسة 2020.ومع مؤشرات إلى أن سوق المال الأميركية ستنخفض بسبب المخاوف

الاقتصادية التي أدَّت إلى انخفاض عائدات السندات في أوروبا والولايات

المتحدة، قال ترمب إن البنك وليس الصين العائق الاقتصادي الرئيسي في

الولايات المتحدة.وأكد ترمب على "تويتر" أن على البنك "خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر

وأسرع لوقف هذا التضييق الكمي السخيف الآن".وتأتي تصريحات ترمب بعد أسبوع من خفض البنك سعر فائدة الإقراض

الرئيسية لأول مرة منذ أكثر من عقد.وأشارت توقعات الأسهم إلى أن سوق المال الأميركية ستستأنف عمليات

البيع الكبيرة للأسهم هذا الأسبوع بسبب تفاقم الحرب التجارية بين

الصين والولايات المتحدة.وانخفضت عائدات سندات الخزينة لعشر سنوات، بشكل كبير، بعد أن تحول

المستثمرون عن الأصول الأكثر خطورة في مؤشر على تزايد المخاوف من

تباطؤ الاقتصاد.وفي وقت سابق قالت ألمانيا إن الإنتاج الصناعي انخفض أكثر من المتوقع

في يونيو، حيث انخفض رأس المال والسلع الإنتاجية، ما زاد المخاوف من

حدوث انكماش في أكبر اقتصاد في أوروبا، وأدى إلى انخفاض عائدات

السندات إلى مستويات قياسية.ودفعت حال الغموض الناجمة عن الحرب التجارية والمخاوف من تباطؤ

الاقتصاد العالمي بالاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة،

الأسبوع الماضي.إلا أن جيمس بولارد رئيس بنك سانت لويس الفيدرالي صانع السياسة

الرئيسي للبنك المركزي، صرح لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، أول من أمس

الثلاثاء بأن أسعار فائدة الإقراض الأميركية المعيارية "هي ضمن الحدود

الصحيحة"، ملمحاً إلى أنه لا يميل إلى خفض أسعار الفائدة بالسرعة التي

يرغب فيها ترمب.

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