2019/08/07 | 21:49

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مليار دينار خسائر مشروع دواجن الديوانية والسبب؟

مليار دينار خسائر مشروع دواجن الديوانية بعد التهام الحريق قاعة

الدجاج البياضكشفت الشركة المشرفة على مشروع الدواجن في منطقة خيري بمحافظة

الديوانية، عن أن خسائر الحريق الذي سجل اليوم في إحدى قاعات المشروع،

تصل الى مليار دينار.وقال المدير المفوض للشركة علاء الخفاجي في تصريحات "إن" القاعة التي

تعرضت الى الحريق كانت مخصصة لتربية الدجاج البياض، وهي من القاعات

المتطور والمجهزة وتتكون من ستة طوابق سعة 75 ألف طير".وأضاف أن" هذه القاعة تعرضت الى الدمار الكامل اثر الحريق وسرعة

انتشار نتيجة للهواء العالي ".وكانت فرق الدفاع المدني في محافظة الديوانية، قد أخمدت اليوم حريقاً

اندلع في حقل للدواجن في منطقة خيري بمركز المحافظة، دون تسجيل خسائر

بشرية.

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