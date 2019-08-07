التعادل السلبي يحسم مباراة السعودية والبحرين ببطولة غرب آسيا

2019/08/07 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة السعودية والبحرين التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات دور المجموعات بكأس اتحاد غرب آسيا على ملعب فرانسوا حريري في مدينة أربيل.

المنتخب السعودي رفع رصيده إلى نقطة في المركز الثلاث، فيما ارتفع رصيد المنتخب البحريني إلى النقطة الرابعة في الصدارة.وجاءت المباراة متوسطة المستوى حيث كان المنتخب السعودي أخطر على مرمى نظيره البحريني.واعتمد المنتخب البحريني على الهجمات المرتدة ولكن لم ينجح في هز شباك المنتخب السعودي لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.



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