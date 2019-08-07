2019/08/07 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة أبدا بنشر أنظمة صواريخ أمريكية على أراضيها.ونقلت وكالة “شينخوا” الصينية عن رودريغو دوتيرتي قوله خلال مؤتمر صحفي قبيل لقائه مع ممثلي أوساط الأعمال في الصين والفلبين: ” ذكرت بعض وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة ترغب بنشر بعض الصواريخ الباليستية متوسطة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الفلبيني: لن نسمح بنشر صواريخ أمريكية على أراضينا وكالة خطوة برس.

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