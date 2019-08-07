2019/08/07 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلنت السفارة الأمريكية في تركيا أن مفاوضين من كل من واشنطن وأنقرة اتفقوا على إنشاء مركز عمليات في تركيا لتنسيق وإدارة الجهود الرامية إلى إنشاء المنطقة الآمنة في شمال سوريا.وجاء في بيان صدر عن السفارة الأمريكية في أنقرة اليوم الأربعاء: “أجرى وفدان عسكريان أمريكي وتركي، في الفترة من 5 […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة الأمريكية: التوصل لاتفاق مع أنقرة على إنشاء مركز عمليات لإدارة المنطقة الآمنة شمال سوريا المركز الخبري الوطني.

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