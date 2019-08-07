2019/08/07 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – المانيا تم اختيار فيلم (تورن) من إخراج وإنتاج نوزاد شيخاني وترشيحه رسميا للمشاركة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بدورتها الخامس والثلاثين الذي سينعقد للفترة من 8 – 13 اكتوبر 2019.المخرج نوزاد شيخاني شكر دولة مصر ووصفها بالرائدة في صناعة السينما، كما شكر إدارة مهرجان الإسكندرية التي تحترم وتقدر جهود …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر ترحب بفيلم (تورن) وترشحه رسميا..) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر ترحب بفيلم (تورن) وترشحه رسميا..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).