2019/08/07 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شنو مصير مشروع مجاري الزبير؟ #حچي_com) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: BeIEvRQjVB4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شنو مصير مشروع مجاري الزبير؟ #حچي_com) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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