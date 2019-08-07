2019/08/07 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H5HvbucBpQM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اعتقالات تطال مسؤولي صالات الروليت والقمار - مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اعتقالات تطال مسؤولي صالات الروليت والقمار - مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).