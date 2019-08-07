منع بيع عقار ببغداد قيمته 250 مليون دينار عن طريق التزوير شرقي بغداد

2019/08/07 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… منع مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بيع عقار في بغداد عن طريق التزوير وانتحال صفة المالك الحقيقي من قبل أحد الأشخاص قيمته ٢٥٠ مليون دينار.وذكر المكتب في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه اليوم انه “تمت العملية على خلفية قيام لجنة تدقيقية تابعة لمكتب […]

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