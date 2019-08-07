بريطانيا تنضم الى قوة حماية الملاحة البحرية في الخليج

2019/08/07 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بانضمام بريطانيا الى قوة حماية الملاحة البحرية في منطقة الخليج.

وأعرب بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب، اعرب عن أمله في أن تواصل بريطانيا نهج الضغط على ايران مؤكدا أهمية ضمان سلامة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

من جهته أكد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة ضمان التنقل الآمن عبر مضيق هرمز مشيرا الى ان هذه المسألة قضية عالمية.

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