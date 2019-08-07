2019/08/07 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن إحباط محاولة بيع عقار في بغداد عن طريق التزوير وانتحال صفة مالك العقار.

وذكر المكتب في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مكتب المفتش في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، منع بيع عقار في بغداد عن طريق التزوير وانتحال صفة المالك الحقيقي من قبل أحد الأشخاص قيمته ٢٥٠ مليون دينار".

وبين ان "العملية تمت على خلفية قيام لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام في مديرية الأحوال المدنية بتدقيق أعمال المديرية، حيث اكتشفت قيام شخص باصدار شهادة جنسية عراقية بالاعتماد على هوية أحوال وبطاقة سكن مزورتين وبتواطؤ من بعض العاملين في دائرة الأحوال".

واضاف "قام الشخص المنتحل بوضع صورته الشخصية على مستمسكات الشخص الذي انتحل شخصيته وفاتح دائرة التسجيل العقاري من أجل بيع عقاره، إلا أن اكتشاف مفتشية الداخلية لعملية التحايل والتزوير حال دون إتمام عملية البيع".

واشار المكتب الى انه "تم التحقيق الإداري الابتدائي مع المتورطين في إصدار المستمسكات الثبوتية بأخرى مزورة واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة، وطالبت مديرية الأحوال المدنية بابطال المستمسكات التي تحتوي على صورة المزور وإقامة دعوى جزائية ضده".

وختم بالقول انه "تمت مفاتحة دائرة التسجيل العقاري بغية إيقاف عملية بيع العقار الذي تبلغ مساحته 300 م في منطقة أم الكبر والغزلان شرق بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية تمنع بيع عقار ببغداد عن طريق التزوير) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية الداخلية تمنع بيع عقار ببغداد عن طريق التزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).