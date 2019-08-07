حالة الطقس من

2019/08/07 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الأربعاء، استقرار درجات الحرارة في عموم مناطق البلاد، مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية.

وذكرت الهيئة في

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