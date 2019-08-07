ضبط ومصادرة خزانات ومواد تستخدم بتهريب النفط ومشتقاته في الرمادي

2019/08/07 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة نفط الوسط، اليوم الأربعاء، عن ضبط عجلة ومصادرة خزانات ومواد تستخدم بتهريب النفط ومشتقاته في مدينة الرمادي.

وذكرت القيادة في بيان

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