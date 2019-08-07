احتجاز مصور قناة الفلوجة لساعتين في مبنى دائرة التقاعد العامة

2019/08/07 | 22:08

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(المستقلة)..تعرض مصور قناة الفلوجة الفضائية علاء عبد الكريم، للاحتجاز من قبل عناصر الامن في مبنى دائرة التقاعد العامة ببغداد، و اطلق سراحه بعد ساعتين.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن مراسل قناة الفلوجة احمد الحاج قوله ان علاء عبد الكريم مصور برنامج (صباح أهلنا)، “كان في مهمة للتنسيق لإجراء بعض اللقاءات مع المسؤولين في دائرة التقاعد، و لغياب المسؤول الاعلامي للدائرة و اثناء انتظاره تابع المصور الحالات السلبية التي يعاني منها المراجعون هناك و قام بتصويرها”.

واشار الى انه “خلال ذلك قام عدد من عناصر الامن باحتجازه”، مضيفا “بعد ذلك تم تحويله الى مدير امن الدائرة الذي قام بدوره بتعنيف المصور و ابلغه بأنه سيُحال للأمن الوطني جراء التصوير، و بعد التدخل تم اطلاق سراحه بعد ساعتين من الاحتجاز”.

وادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق “الاعتداء بالضرب ومنع التغطية الذي طال الزميلين”، كما ادانت الاحتجاز الذي تعرض له علاء عبد الكريم، مؤكدة انه يعد “انتهاك واضح وصريح لمبادئ الدستور الذي يكفل حرية التعبير.

وطالبت الجمعية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي و وزير الداخلية ياسين الياسري، للتدخل الفوري و الحد من انتهاكات عناصر الامن و الحمايات و الأجهزة الامنية المتكررة بحق الصحفيين.

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