ذي قار تمنع بيع وتداول العاب الاطفال النارية

2019/08/07 | 22:08

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..وجه محافظ ذي قار وكالة عادل الدخيلي قيادة شرطة المحافظة بمنع بيع وتداول العاب الاطفال النارية ، منذرا اصحاب المحال والتجار المخالفين باتخاذ اجراءات رادعة .وقال الدخيلي عند ترأسه اجتماع اللجنة الامنية العليا في ذي قار ان ” المحافظة اصدرت امرا الى قيادة شرطة ذي قار بمنع وتداول الالعاب التي تثير العنف و تشكل خطرا على حياة الاطفال خصوصا التي تحتوي على مادة الصجم “.و اشار الى ان ” الالعاب النارية سببت اصابات خطرة لاعداد كبيرة من الاطفال ، فضلا عن انها تشجع على ثقافة العنف “.

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