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حرية النساء في السعودية ..



وهمٌ أم حقيقة ؟

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حرية النساء في السعودية ..



وهمٌ أم حقيقة ؟

الأربعاء 7 أغسطس 2019 - 21:35

اصدر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قانوناً يسمح للنساء بالسفر دون اذن ولي الامر ,القرار يأتي في وقت تقبع فيه ناشطات بالسجون كانت قد طالبت بتلك الحقوق , صحيفة Newsweek الامريكية , اكدت ان مايجري هو انفصام شحصية لدى النظام السعودي .

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