الكعبي: لا حماية للفاسدين تحت قبة مجلس النواب مهما كان انتماؤهم

2019/08/07 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الأربعاء، أن لا حماية لأي فاسد تحت قبة مجلس النواب مهما كان انتماؤه ومكانته.

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