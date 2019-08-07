البدء بتطبيق خطة أمنية مشتركة في جميع حدود محافظة كركوك

2019/08/07 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كركوك

أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق الركن قوات خاصة سعد حربية , البدء بتطبيق خطة أمنية تشترك بها جميع التشكيلات والقوات والأجهزة الأستخبارية .

وقال

في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه” على بركة الله , وبتنسيق

ودعم من أدارة كركوك ودوائرها الخدمية ,

وبعد اجتماع مع جميع القيادات الأمنية من الشرطة الأتحادية والشرطة المحلية

والفرقة الخاصة والأجهزة الأستخبارية والحشد الشعبي , باشرنا بتطبيق خطة أمنية في

جميع حدود محافظة كركوك.





وأكد

ان الخطة تشمل أدخال جميع التشكيلات الأمنية بحالة الأستنفار لحماية الأسواق

والمناطق المكتظه والملاعب والمتنزهات ودور العبادة ومداخل ومخارج كركوك .

وأضاف

ان” قواتنا ستعمل ليل نهار لتأمين المحافظة ومركز مدينة كركوك لمئات الالاف

من المواطنيين وتسهيل دخول وخروج عشرات الألاف من السياح القادمين من وسط وجنوب

العراق وتوجههم الى مدن كوردستان العراق ، موضحا ان “الخطة ستعزز أمن

وأستقرار محافظة كركوك وتبعث رسالة السلام والوئام بين جميع المكونات الحريصة على

أمن محافظة كركوك .

ودعا

حربية , المواطنيين كافة للتعاون الكامل مع القوات الأمنية والأبلاغ الفوري عن أي

ظاهرة سلبية ليتم معالجتها مباشرة من قواتنا التي ستكون في أهب الأستعداد لتنفيذ

أي واجب يوكل لها .

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