توزيع المنتجات النفطية فرع كركوك تعلن ساعات اشتغال محطات تعبئة الوقود لايام العيد

2019/08/07 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كركوك

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية فرع كركوك عن ساعات اشتغال المحطات الحكومية لتعبئة الوقود فضلا عن زيادة خزين المحطات الحكومية من منتوج البنزين لايام العيد

واشارت

الشركة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الى خطتها لأيام عيد الأضحى

المبارك فيما يخص عمل محطات تعبئة الوقود

وببنت انه ” تم زيادة ساعات أشتغال المحطات الحكومية داخل مركز محافظة

كركوك الى الساعة العاشرة ليلآ , أعتبارآ

من يوم الأربعاء الموافق : ٧ / ٨ / ٢٠١٩ ,

اما بالنسبة ليوم السبت الموافق : ١٠ / ٨ / ٢٠١٩ يكون الدوام لغاية الساعة الحادية

عشر ليلآ واما بخصوص اول يوم عيد الأضحى المبارك

يكون الدوام من الساعة الثامنة صباحآ ولغاية الساعة الثامنة مساءاً “

وتابعت ” يستمر دوام المحطات الحكومية (الخارجية) المبينة ادناه:

(الطليعة في قضاء الحويجة + قره هنجير + كوبري + دبس+

داقوق + طوز الجديدة ) الى الساعة الخامسة عصرآ اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق

٧ / ٨ / ٢٠١٩ ” مشيرة الى انه ” تم زيادة خزين المحطات الحكومية من

منتوج البنزين لسد حاجة المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك” .

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