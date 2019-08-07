اعتقال شخصين يحتالان على المواطنين عبر الفيس بوك

2019/08/07 | 22:20

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(المستقلة)/ علي النصر الله / ..



أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، اليوم الأربعاء، عن تمكن مفارز القوات الأمنية من اعتقال شخصين يقومان بالاحتيال على المواطنين عبر الفيس بوك .

وقال مصدر أمني لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز شرطة النجدة ان عملية الاعتقال تمت بعد نصب” كمين محكم لهما “.

واوضح إن المتهمين “ارادا الاحتيال ببيع دار سكنية طابو صرف تعود لاحد المواطن بعد تزوير سند العقار والمستمسكات وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي لرهنه مقابل مبلغ 12 مليون دينار عراقي “،

واشار الى إن “المعتقلين أحيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.

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