2019/08/07 | 22:20

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وزارة النقل تعلن استعدادها للتفويج العكسي للحجاج

اعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، استعدادها للتفويج العكسي للحجاج

الوافدين إلى الديار المقدسة لتأدية مناسك الحج.وذكرت وزارة النقل في بيان ، أن "اجتماعاً مشتركآ جمع وزير

النقل عبد الله لعيبي، ورئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية، عقد مساء

اليوم، في المملكة العربية السعودية لمناقشة الإجراءات المتعلقة

بتأمين عودة حجاج بيت الله الحرام بعد ادائهم مناسك الحج".وقال لعيبي، إن "الوزارة وضعت خطة متكاملة لنقل الحجيج ستشمل تفويجهم

على شكل دفعات مجدولة وبموجب جداول وتوقيتات محددة عن طريق الجو عبر

اجنحة الناقل الوطني وبسعات مختلفة ستنطلق من والى مطاري المملكة

العربية السعودية (جدة ، والمدينة ) والمطارات العراقية الخمسة (بغداد

، البصرة ، النجف ، اربيل ، السليمانية )".وأضاف، أن "تلك الرحلات ستعنى باستنفار ملاكات وكوادر وزارة النقل في

مكاتبها ومحطاتها الداخلية والخارجية لضمان تقديم افضل الخدمات لضيوف

الرحمن وتسهيل عودتهم وفق توقيتات محددة مسبقاً الى ارض الوطن".

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