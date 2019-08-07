اخبار توتنهام خلال الـ24 ساعة الماضية

2019/08/07 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ????- كوتينهو قريب من توتنهام????- توتنهام يقدم 65 مليون لـ فيرنانديز????- توتنهام يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس من أجل ديبالا????- توتنهام يتوصل لاتفاق مع ريال بيتيس من أجل لو سيلسو????- توتنهام يتوصل لاتفاق مع فولهام من أجل سيسيغنونماذا يُخطط له دانيل ليفي وبوتشيتينو

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