2019/08/07 | 22:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت حكومة إقليم كردستان عن الأيام المشمولة بعطلة عيد الأضحى.

وقدم المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل في بيان "التهاني لجميع مسلمي إقليم كردستان بصورة خاصة ومسلمي العراق والعالم عامة بمناسبة حلول عيد الأضحى".وبين عادل أنه "بمناسبة عيد الأضحى، تعلن حكومة إقليم كردستان أن الفترة من يوم الأحد 11 آب 2019، وحتى يوم الخميس 15 آب 2019، عطلة رسمية، وأن يوم الخميس أيضاً واحد من أيام العطلة".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الإقليم تعلن عطلة العيد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الإقليم تعلن عطلة العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).